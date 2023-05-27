Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Isparta'nın doğusu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile gece saatlerinde Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege ile Samsun çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ANKARALILAR DİKKAT

Meteoroloji, bazı bölgelerimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Isparta'nın doğusu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile gece saatlerinde Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.





BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAKARYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Denizli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.





A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu



DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Alanya ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Alanya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



K.MARAŞ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile gece saatlerinde Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.



AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu



TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Hakkari ve Şırnak hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri ile gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı