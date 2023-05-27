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Seçim günü hava nasıl olacak? | Video

Seçim günü hava nasıl olacak? | Video
27.05.2023 12:00 - Son Güncelleme: 27.05.2023 12:01

OTOMATİK OYNAT

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Seçim günü hava nasıl olacak? Haftasonu plan yapanlara Meteorolojiden kötü haber. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre bugün, hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Ülkemizin bazı bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte son dakika hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Isparta'nın doğusu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile gece saatlerinde Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege ile Samsun çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ANKARALILAR DİKKAT
Meteoroloji, bazı bölgelerimiz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Isparta'nın doğusu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile gece saatlerinde Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.



BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu


KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Denizli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Alanya ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Alanya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile gece saatlerinde Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Hakkari ve Şırnak hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri ile gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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