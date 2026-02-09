FETÖ'ye 'Güncel yapılanma' operasyonu: 41 tutuklama

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıFETÖ'ye 'Güncel yapılanma' operasyonu: 41 tutuklamaFETÖ'ye 'Güncel yapılanma' operasyonu: 41 tutuklamaGiriş Tarihi: 09 Şubat 2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 13:39 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 29 ilde yürütülen son iki haftalık operasyonlarda, FETÖ’nün güncel yapılanması ve finans ağında yer alan 63 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilen şahıslardan 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bunlar da Var 06:04Niğde'de eski muhtar kurşun yağdırdı! 09.02.2026Pazartesi 00:33Siirt'te hayvan otlatma kavgası! 08.02.2026Pazar 00:22Okul önünde akran zorbalığı kameraya yansıdı: Diz çöktürüp zorla özür dilettiler 07.02.2026Cumartesi 00:56Epstein davasının kilit ismi Maxwell cezaevi kameralarında 07.02.2026CumartesiCANLI YAYIN