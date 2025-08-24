PODCAST CANLI YAYIN

Savanora’da gençlerin gözünden Mavi Vatan töreni

Mavi Vatan kapsamında Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Savanora yatıyla İstanbul Boğazı’nda düzenlenecek törene katılan gençlerden üniversite öğrencisi Tayfun Işıkelekoğlu, “Atatürk'ten bize kalan yadigarın, yeniden revize edilip, sunulması bizim için çok büyük bir şans. İTÜ'lü mühendis olarak bu kadar yerli ve milli gemimizi bir arada görmek çok önemli” ifadelerini kullanırken Rabia Nur Yıldız ise “Donanmamızın güçlü varlığına ve milli teknoloji hamlesinin ihtişamına canlı şahitlik etmek çok gurur verici. Milli teknoloji hamlesinin bu kadar ilerlemesine tanık olmak ve gözlemlemek çok kıymetli” dedi.

