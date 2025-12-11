PODCAST CANLI YAYIN
Sarıyer'de trafikte yol verme tartışması boks maçına döndü! O anlar kamerada

Sarıyer'de trafikte yol verme tartışması boks maçına döndü! O anlar kamerada

İstanbul Sarıyer'de trafikte iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek tekmeli ve tokatlı kavgaya dönüştü. Sürücülerin araçlarından inerek birbirlerine saldırdıkları anlar yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

Sarıyer'de trafikte sürücülerin yol verme kavgası kamerada (Fotoğraf: DHA)

İddiaya göre, trafikte aynı yönde seyir halinde olan servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sarıyer'de trafikte sürücülerin yol verme kavgası kamerada (Fotoğraf: DHA)

Araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme tokat saldırdı.

Olay çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan kavga ise seyir halindeki motosikletlinin kask kamerasıyla görüntülendi.

Bunlar da Var

Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle