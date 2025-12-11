Sarıyer'de trafikte yol verme tartışması boks maçına döndü! O anlar kamerada

Sarıyer'de trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Pınar Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte aynı yönde seyir halinde olan servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Araçlarından inen sürücüler birbirlerine tekme tokat saldırdı.

Olay çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan kavga ise seyir halindeki motosikletlinin kask kamerasıyla görüntülendi.