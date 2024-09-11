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Sarıyer'de müşteri çalma cinayeti!
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Sarıyer'de müşteri çalma cinayeti!

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024, 17:38 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2024, 17:38

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde, tamirhane sahibi İlhan Gürleyen (54), eski çalışanı tarafından başından vurularak öldürüldü. Müşterilerini çaldığı iddiasıyla gerçekleşen cinayet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli ise ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Sarıyer, Huzur Mahallesi'nde 8 Eylül Pazar günü saat 12.00 civarında yaşanan olayda, tamirhane işleten İlhan Gürleyen (54), iş yerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, şüpheli, Gürleyen'e yaklaşarak başına ateş ettikten sonra yaya olarak hızla olay yerinden kaçtı. Başından vurulan Gürleyen olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, gri bir mont ve kapüşon giymiş şüphelinin yürüyerek tamirhaneye yaklaştığı ve Gürleyen'e ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu saldırganın Mehmet A.D. (41) olduğu tespit edildi. Şüphelinin kaçış sırasında kullandığı aracın, olay yerinin yakınındaki bir sokakta park edildiği belirlendi. Şüpheli, Başakşehir'deki evinin önünde bulunan aracında yapılan aramada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi. Mehmet A.D. ise yürürken yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan soruşturmada, Mehmet A.D.'nin, İlhan Gürleyen'in daha önce çalıştığı tamirhanenin sahibinin oğlu olduğu ortaya çıktı. Tamirhane sahibinin ölümünden sonra kendi işini kuran İlhan Gürleyen ile Mehmet A.D. arasında, müşterileri çaldığı iddiasıyla uzun süredir süren bir husumet olduğu anlaşıldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Mehmet A.D., Gürleyen'in müşterilerini çaldığı için cinayeti işlediğini söyledi.

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