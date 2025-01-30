Sarı serum öldürdü!

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 17:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 17:33

Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan (38), 12 Ocak'ta grip şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan'ın rahatsızlığı geçmedi. Bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe gitti. İddiaya göre burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi.

Sarı Serum Nedir?

Sarı serum halk arasında bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı iddia edilen bir uygulamadır. İçeriğinde vitaminler, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler bulunan bu karışım bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanıp hastalara uygulanmaktadır. Ancak uzmanlar bu tür uygulamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Sarı Serum Neden Ölümlere Yol Açabiliyor?

Son zamanlarda yaşanan ölüm vakaları, kontrolsüz ve bilinçsiz yapılan sarı serum uygulamalarının sonucudur. Uzmanlar, bu serumun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve hayatı tehdit edebileceğini belirtiyor.

1. Alerjik Reaksiyonlar

Sarı serumun içeriğinde bulunan Novalgin, antibiyotikler ve diğer ilaçlar, bazı bireylerde şiddetli alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Bu reaksiyonlar, solunum yetmezliği ve anafilaktik şok gibi hayati tehlikelerle sonuçlanabilir.

2. Anafilaktik Şok

Sarı serumun içeriğinde bulunan maddeler, bazı kişilerde anafilaktik şoka neden olabilir. Bu durum, hızlı bir şekilde nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve kalp durmasına yol açabilir, bu da ölümle sonuçlanabilir.

3. Yanlış İçerik ve Doz Aşımı

Serumun içeriği bazen bilinçsizce hazırlanarak yanlış ilaçlar karıştırılabiliyor. Bu da doğru doz uygulanmaması durumunda ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

4. Damar İçi Kullanımın Tehlikesi

Sarı serumun damar yoluyla uygulanması durumunda, ani tepkiler meydana gelebilir. Damar yoluyla verilen ilaçlar, hastanın birkaç dakika içinde hayatını kaybetmesine yol açabilecek kadar hızlı ve tehlikeli olabilir.

Kontaminasyon ve Yanlış Doz: Ölümcül İkili

Yapılan araştırmalar, sarı serum kaynaklı ölümlerin en büyük nedenlerinin kontaminasyon (mikrop bulaşması) ve yanlış doz olarak belirlendiğini ortaya koyuyor. Steril koşullarda hazırlanmadığında, serumlar septik şoka yol açabiliyor. Ayrıca, böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek potasyum seviyeleri kalp durmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, "1-2 ml'lik doz aşımı bile kritik sonuçlar doğurabilir" uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı bu tür uygulamalara karşı ciddi uyarılarda bulunarak, sarı serum gibi tedavi yöntemlerinin yalnızca uzman gözetiminde ve hastane ortamında yapılması gerektiğini vurguladı. Bakanlık, bu tür uygulamaların tehlike oluşturabileceğini ve vatandaşların sağlığını riske atmadan önce mutlaka bir doktordan onay almaları gerektiğini belirtti.