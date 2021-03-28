Sapık tatlıcıdan çocuklara iğrenç taciz! O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Fatih'te özellikle çocukları hedef alarak tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli A.K. tutuklandı. Olay tacizi fark eden kasiyerin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı. Taciz iddiasıyla ilgili görüntüler, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde A.K. kasada sıra beklerken arkasından geçen kız çocuğunu taciz ediyor, durumu fark eden kasiyer ise uyarıyor. Bu arada sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, şüphelinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti.