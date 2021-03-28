Sapık tatlıcıdan çocuklara iğrenç taciz! O anlar kameralara yansıdı

İstanbul Fatih'te özellikle çocukları hedef alarak tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli A.K. tutuklandı. Olay tacizi fark eden kasiyerin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı. Taciz iddiasıyla ilgili görüntüler, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde A.K. kasada sıra beklerken arkasından geçen kız çocuğunu taciz ediyor, durumu fark eden kasiyer ise uyarıyor. Bu arada sokak üzerindeki diğer kameraları da inceleyen polisler, şüphelinin birçok çocuğu dükkanına götürdüğünü, iş yerine giren çocukların daha sonra da kaçarak uzaklaştığını fark etti.
Olay, 24 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Fatih'te bulunan bir markette yaşandı. İddialara göre, bir tatlıcı dükkanının sahibi A.K. (44), yaptığı alışverişin ardından marketin kasasında sıra beklerken o esnada arkasından geçen kız çocuğunu el ile taciz etti. Durumu fark eden market kasiyeri kadın ise adamı uyardı. Kendisini uyaran kasiyere, "Tanıdığım. Bir şey yok" diyerek cevap veren adam daha sonra marketten ayrıldı. Adamın hareketlerinden şüphelenen market çalışanı ise iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kızın taciz edildiğini anlayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit edip harekete geçti.