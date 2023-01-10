Müge Anlı'da, Sinan Sardoğan'ın erkek çocuğa tecavüzüyle ilgili tam ifadesi ortaya çıktı! Arife Gökçe'nin kaybıyla başlayıp sayısız ihbarla son bulan 'Sapık Sinan Sardoğan' olayında sona gelindi. Müge Anlı Atv canlı yayınında Sinan Sardoğan'ın cezaevine götürülme anından neden tutuklandığına her detayı tek tek açıkladı. Tokat Almus'ta başlayan ve İstanbul Metris Kapalı T Tipi Cezaevi'nde sona eren Sinan Sardoğan'ın tutuklanmasının ardından ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan 2018 yılında İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğu tecavüz etmek için bakın nasıl kandırmış...