Şanlıurfa Ceylanpınar’da iki otomobil çarpıştı!
Ceylanpınar’da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
KAZA CADDE ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi'nde Asiye Z'nin kullandığı 16 AHN 428 plakalı otomobil ile Muhammet Ö'nün yönetimindeki 63 SE 603 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
YARALANAN OLMADI ARAÇLARDA HASAR VAR
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluşurken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.
İNCELEME SÜRÜYOR
Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.