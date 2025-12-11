Şanlıurfa Ceylanpınar’da iki otomobil çarpıştı!

KAZA CADDE ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi'nde Asiye Z'nin kullandığı 16 AHN 428 plakalı otomobil ile Muhammet Ö'nün yönetimindeki 63 SE 603 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

YARALANAN OLMADI ARAÇLARDA HASAR VAR

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluşurken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı inceleme devam ediyor.