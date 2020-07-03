Sanat dünyası sosyal medya düzenlemesine nasıl bakıyor? Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve Coşkun Sabah A Haber'e konuştu

03.07.2020 23:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak hakkında iğrenç paylaşımlarda bulunulması Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Peki sanat dünyası sosyal medya düzenlemesine nasıl bakıyor? Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl ve Coşkun Sabah, A Haber canlı yayınında sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Sahte hesaplar ve fütursuzca yapılan yorumlar bizlerin en büyük sıkıntısı diyen" Muazzez Ersoy, sosyal medya düzenlemesine destek verdiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak hakkında iğrenç paylaşımlarda bulunulması Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalıştığı öğrenildi. Peki sanat dünyası sosyal medya düzenlemesine nasıl bakıyor?

Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy, Yavuz Bingöl ve Coşkun Sabah, A Haber canlı yayınında sosyal medya düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Sahte hesaplar ve fütursuzca yapılan yorumlar bizlerin en büyük sıkıntısı diyen" Muazzez Ersoy, sosyal medya düzenlemesine destek verdiğini ifade etti.