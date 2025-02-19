Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda çarpıcı bir sonuç elde etti. İlkadım ilçesinde takip edilen G.Y. (21) ve Z.O. (19) isimli şüpheliler durdurularak üzerleri ve eşyaları arandı. Yapılan aramada, cips paketi ve bisküvi kutusuna gizlenmiş 775 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyet birimlerine götürüldü. Operasyon, uyuşturucuyla mücadelede emniyetin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.