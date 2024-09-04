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Samsun’da TIR makasladı, trafik felç oldu: 1'i ağır 6 yaralı!
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Samsun’da TIR makasladı, trafik felç oldu: 1'i ağır 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024, 17:20 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024, 17:22

Samsun Kavak'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Samsun-Ankara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde Samsun-Ankara karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araçlar büyük bir felaketi beraberinde getirdi.

Tır Makasladı, Trafik Felç Oldu

Kaza, saat 14.15 sıralarında Kavak ilçesinin Mahmutlu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle yolda kayan bir tır, rampadan aşağı inerken makaslayarak bariyere çarptı. Tırın ani duruşu, arkadan gelen 5 otomobil ve 1 hafif ticari aracın da kazaya karışmasına neden oldu. 7 aracın birbirine girdiği bu büyük zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Diğer yaralıların sağlık durumları ise ciddiyetini koruyor.

Trafik Akışı Saatlerce Durdu

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara karayolunun Samsun yönü bir süre trafiğe kapandı. Olayın ardından kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar trafiğe açılması için yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucu, kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik akışı normal seyrine döndü.

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