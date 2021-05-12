Şampiyonluk kutlamaları olacak mı? Bakan Soylu'dan flaş "Bayram tedbirleri" açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Soylu, "10 milyondan fazla kişiye çalışma muafiyet belgesi verildi" dedi.

İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İki türlü riskimiz var, bayramın birinci günü yoğunluk olur mu olmaz mı onu iyi bir şekilde yürütmemiz lazım. Bayramın hemen akabinde 17'siyle önümüzdeki pazar arasında ciddi bir yoğunluk olma ihtimali olabilir. Tedbirlerimize aynı şekilde devam etmemiz lazım.ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI UYARISI

Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa; sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı. Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum.

Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak.

Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir.

Biraz önce arkadaşlarımdan da bilgi aldım. Şehit mezarlarındaki ailelerin ziyaretleri konusunda bütün arkadaşlarımız destek olmuşlar. Tam da aileleriyle şehitleri buluşturan arefe gününde bir tabloyu gerçekleştirmişler.

Yarın da buna dikkat etmek lazım geldiğini düşünüyorum. Sahadan hiç çıkmamamız lazım. Kontrol noktalarının sayısını azaltmamak lazım.

"AKTİF VAKA SAYISI 200 BİN SEVİYESİNE DÜŞTÜ"

Genelgelerimizdeki hassasiyetlere uyuldu. 13 bin 500 seviyelerine kadar vaka sayılarına düştü. Ortalama aktif vaka sayısı 575 binlerden 200 bin seviyesine düştü. Bunun anlamı nedir? Aktif vaka sayısının azalması günlük vaka sayısı kadar önemlidir. Biz aynı zamanda koronavirüs salgını başladığı andan itibaren 18 ilden toplu taşıma rakamları alıyoruz. Toplam 10 milyon civarındaydı, normal zaman dilimlerinde bu 3-4 milyona kadar düşüyordu şu anda 500-600 bin seviyelerinde oynuyor.

Aslında muradımıza yaklaştığımızı hem aktif vakalarımızdan görüyoruz, ve elde ettiğimiz sonuçlardan görüyoruz.

Yaklaşık e-başvurudan biz çalışma izni belgesi verdik. 10 milyon 544 bin 980 kişiye e devlet üzerinden çalışma izni belgesi verildi. İlk 1 gün bir aksama söz konusu oldu ama sisteme yüklenmeden dolayı olan bir aksamaydı. Yaklaşık 10 buçuk milyon kişi çalışma izni belgesine sahip oldu. Burada da bana göre iyi bir sistem kurduk.

Kontrol noktaları oluşturduk. Biraz önce bağlandığımız 10 il emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız da ifade ettiler. Kontrol noktalarında asayiş güçlerimiz ciddi bir denetim ortaya koydular, seyahat belgelerini kontrol ettik. 945 bin 834 seyahat belgesine izin verdik.

Önümüzdeki günlerde bu sistemin aynı şekilde devam edebilmesi için gayretimiz sürecek. şehirlerarası trafikteki yolcu durum nedir? Tam kapanmanın olduğu günde 5 bin 471 sefer yapıldı yolcu sayısı da 159 550 idi. Tam kapanmada ise sefer sayısı 1390 oldu.

BAYRAMDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Yine bunun yanısıra önümüzdeki günlerdeki tedbirler bizim için önemlidir. Özellikle bir şehirlerarası denetim noktalarımızı vermek isterim. 1167 kontrol noktası, şehiriçi kontrol noktası 6 bin 184, 79 bin 279 personelinimiz görev yapacak. 13 bin 938 ekip 78 bin 230 kolluk personeli de salgın denetimlerini gerçekleştirecek. Toplamda tüm bayram süresi ve pazarın sonuna kadar 174 bin 178 personel şehirler arası denetimlerde, şehir içi denetimlerde, şehir içi yaya motorize denetimlerde görev alacak.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Vaka sayılarını düşürmek kadar tutmak da önemlidir. Onun için bayramda özellikle vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur; bayramınızı çekirdek ailelerinizle değerlendirin. Sizden bir fedakarlık daha istedik, ona da ayak uydurdunuz. Bayramda meseleyi kurallara uyabilecek şekilde değerlendirirsek bayramın sonunda kontrollü normalleşme dönemine geçebilme kabiliyetimiz olacaktır. Bunu milletimiz çok hak etti.

Kısıtlamanın bitiş tarihinden itibaren havadan denetimlere ağırlık verileceğini, yine özellikle tarım konusunda tarım araçları konusunda onların da denetleneceğini, yine korona döneminde motosiklet ve yaya trafiğine ciddi şekilde ağırlık verileceğine ve birçok tedbirler 16-23 Mayıs arasında yoğunluklu bir şekilde uygulanacaktır.