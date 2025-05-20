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Şam’da kritik temas! MİT Başkanı Kalın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü: Masada PKK/YPG var
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Şam'da kritik temas! MİT Başkanı Kalın Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve heyetiyle görüştü: Masada PKK/YPG var

Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:53:45

Ankara, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin tasfiyesine ilişkin temaslarını sürdürüyor. YPG'nin silah bırakma sürecine ilişkin MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Es-Selame ile Suriye'de bir araya geldi. Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

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