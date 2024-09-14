Giriş Tarihi: 14 Eylül 2024, 00:03 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2024, 00:27

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, yapılan aramalarla 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. Amca Güran'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.







YENİDEN CEZAEVİNDE



Narin cinayetinde ifadesi tekrardan alınan amca Salim Güran adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.







SON İFADESİ A HABER EKRANLARINDA



Amca Salim Güran'ın son ifadesine A Haber ulaştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın söylediklerinin yalan olduğunu söyleyen Salim Güran, "Arama kayıtlarını neden sildin?" sorusuna ise, "Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için sildim" dedi.







İşte Salim Güran'ın son ifadesi:



Amca İfade: "Ben bu beyanı kabul etmiyorum. Olay günü kızları da tarladaydı. Kızlarını ben olay günü eve götürmüştüm dedi."

Ramazan ile tarlaya ayı istikametten geri döndük. Yolda geri dönerken kimse ile konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Zaman öğleden sonraydı saati hatırlamıyorum. Tekrardan Ramazan ile kanal bölgesine geldik. Yolda gelirken, köyümüzün arka kısmında su kanalının sonuna doğru kanala sıfır olan olan yerde kayınbahama ait çiftliğe gittik. Çiftlikte pislikler kanala bırakılıyor. Bu nedenle fiskiyeler kitlenmektedir. Mahfuz oradaydı. Mahfuz'a durumu anlattım. Mahfuz ile telefonla da konuşmuş olabilirim. Hatırlamıyorum. Öncesinde Abdurrahim KAYA'yı da aramıştım. Çiftliğin atıklarından dolayı fiskiyelerin tıkandığını söylemiştim. Çiftlikte bize kazma kürek getirdiler. Suati hatırlamıyorum. Kazma kürek ile Mahfuz ile birlikte kazdık. Hanımı bize çay getirdi ve çay içtik.

Epey burada kaldık. Kazma kürek ile hat açtık. Çayımızı içtikten sonra Ramazan ATASOY ile birlikte tekrardan tarlaya döndük. Döndüğümüzde hava aydmlıku, karanlık değildi. Pisliği kesmeseydi su borusunu çiftliğe getirecektik. Ramazan'ın babasını arayıp pisliği kesip hattı değiştirdik dedim. Sonra Mehmet Selim ATASOY'un yanıma gelip ona yardım ettik. Vardıkdan sonra yukarı da sondajın oraya geldik. Saat 20:00 sıralarında bana telefon geldi. Bana Narin kayıptır dediler. Beni arayan kızım Gizem'di. Gizem beni ya kendine ait telefonla ya da Ibrahim'e ait hat ile aramıştı. Ben sondajm oradayken telefonla konuşmuştum. Telefon geldikten sonra Mehmet Selim'e durumu anlattım kardeşimin kızı kayıp gitmem lazım dedim. Mehmet Selim'de benimle birlikte geldi. Köyün içine arabayla gittiğimde bütün köy kapıdaydı. Ben telefonla jandarma komutanını arayıp "kardeşimin kızı kayıptır" dedim. Kendisi bana "ben izindeyim ekip göndereceğim" dedi. Sonra ekip geldi. Okul görevlilerini aradım ve okulu açtırdım. Ben yürüyerek aramaya katıldım. Sabaha kadar arama yaptık. Sabah Berat KAYA ve Imran KAYA ile arabayla geldik

AMCA İFADE: 18:59'da okulun önünden geçtiğinin kamera kayıtlarımdan tespit edildiği hususu kendisine soruldu:

Devamla; Ben o yolu kullanırım. Ben araba Miran'ı bırakmıştım. Minun okulun önlünden yürüyerek geçmiş olabilir. Ben araba ile yukarı kısma gitmiştim. Miran baba bende gelmek istiyorum dediği için onu arabaya almışın. Bu sırada Mehmet Selim ATASOY beni telefonla arayıp yolda ileri geri giden şüpheli bir araç var demesinin üzerine hemen Miran'ı Hüseyin amcasının evinin önünde bırakıp şüpheli aracım olduğu yere doğru gittim. Söz konusu kameranın önünden geçme nedenim de budur dedi.

Mehmet Selim ATASOY'un en son 18:27'de kendisini aradığı hususu hatırlatılarak soruldu

Melumat Selim'in beni aradığını hatırlıyorum dedi

Mehmet Selim ATASOY'un en son 18:27'de kendisini aradığı hususu hatırlatılarak soruldu

Mehmet Selim'in beni aradığını hatırlıyorum dedi.

Olay günü sabah Mehmet Selim ATASOY ile saat 07:00 ve 08:37'de yaptığınız görüşmenin içeriği nedir:

Fiskiye ve uzatma boruları ile ilgili konuşmuştuk dedi.

Olay günü sabah Ramazan ATASOV ile saat 08:33'te yaptığınız görüşmenin içeriği nedir,

Ne için konuştuğumu hatırlamıyorum dedi.

Olay günü sabah Bahattin KARATAY ile saat 10:09'da yaptığımız görüşmenin içeriği nedir;

Bahattin KARATAY benim arkadaşın olur. Ramazan ATASOY'un telefonu bozulmuştu. Tamir etmesi için telefonu Bahattin'in yeğenine bırakmıştık. Telefoncunun telefon numarasını öğrenmek için Bahattin'i aramıştım. Ramazan ile çarşıya gelmiştik. Telefonu Katamusa isimli mahallede bir telefoncuya sinik Telefon halen omdadır. Telefoncudan da birlikte çıkıp tarlaya gittik. Biz Karakoç'tan Karamusa'ya gitmiştik. Ramazan'ın babası motosikletle o gün tarlaya geldiği için ben Ramazan'ı araba ile telefoncuya götürmüştüm. Telefoncuyu tanıdığın için ben Ramazan ile birlikte telefoncuya gitmiştim. Ramazan benim yanında çalışan bir işidir. Babasına ulaşacağım zaman Ramazan'ı aradım. Başka bir muhabbetimiz yoktur kendisiyle dedi.