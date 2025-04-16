Sakarya’da seyir halindeki otomobil alev aldı: Sürücü çaresizce izledi

Giriş Tarihi: 16.04.2025 19:01:53

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kızılcıkorman Mahallesi mevkiinde D100 kara yolunda meydana gelen olayda, Ankara istikametine seyir halinde olan T.S. yönetimindeki 34 HD 5802 plakalı Ford marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Alev alan otomobilini çaresizce izleyen T.S.'nin yardımına, yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Vatandaşlar yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalışırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını tamamen kontrol altına aldı. Otomobilin motor kısmının alev alev yandığı ve vatandaşların yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kullanılamaz hale gelen araçla ilgili inceleme başlatıldı.