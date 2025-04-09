Sakarya’da kombi yangını kısa sürede söndürüldü

Giriş Tarihi: 9.04.2025 00:57:12 Güncelleme Tarihi: 9.04.2025 01:00:14

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi 9060. Sokak'ta bulunan üç katlı binanın üçüncü katında, E.K.'ye ait evin balkonunda kombi yangını çıktı. Alevlerin sardığı kombi, binada kısa süreli paniğe neden oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve doğal gaz şirketine ait birimler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üçüncü katın balkonuna ulaşarak yangına müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.