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Sakarya'da acı son! 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenini 63 kişilik ekip 6 saat sonra buldu

Sakarya'da acı son! 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenini 63 kişilik ekip 6 saat sonra buldu
17.07.2021 06:21
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde dedesiyle su kanalına hayvan otlatmaya giden ve kanala taş attığı sırada suya düşüp kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yaklaşık 6 saat sonra suda sürüklenirken bulundu.


Olay, Geyve ilçesi Bozören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Ömer Ali Dişli, dedesiyle birlikte sulama kanalına hayvan otlatmaya gitti.



Bu sırada su kanalına taş attığı esnada 4 yaşındaki Dişli, gözden kayboldu. Yapılan ihbar üzerine ise bölgeye jandarma, sağlık, STK ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.



63 KİŞİLİK EKİP 6 SAAT SONRA BULDU


Toplamda 63 kişilik ekip, küçük çocuğu aramak için seferber oldu. Bölgeyi adeta karış karış arayan ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma neticesinde 4 yaşındaki çocuğun cansız bedenini suya düştüğü yerden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta suda sürüklenirken buldu.



Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrasında Dişli'nin minik bedeni otopsi yapılmak üzere Geyve İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili ise soruşturma başlatıldı.


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