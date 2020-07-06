Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıkladı: Havai fişek fabrikasındaki patlamada sabotaj izi var mı?

06.07.2020 15:45

Son dakika haberi... Sakarya Valisi Kaldırım, Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin "Bazı hafif de olsa hasar gören binalar, evler, iş yerleri var. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları yapılıyor, çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Vali Kaldırım, "Patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale, saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediği tespit edildi." dedi.

Vali Kaldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Burada Jandarma Genel Komutanlığımızın kriminal ekipleri patlamayla ilgili çalışma yapmışlardı. Numuneler almışlardı. Bu çalışma tamamlandı ve bunun sonucunda, burada meydana gelen patlamanın herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahale, saldırı veya sabotaj sonucu meydana gelmediğini tespit etmiş oldular. Tabi bu soruşturmanın safahatı hem neden kaynaklandığı yapılan çalışmalar neticesinde Başsavcılığımız gerekli açıklamayı yapmıştık.

Ölü sayısı 6'ya çıkmıştı. Sadece patlama, patlamanın neden kaynaklandığı gibi değerlendirmeler değil; onun dışında yaralı ailelerimiz var, 4 vatandaşımız hastanelerde. Biri Sakaryamızda yoğun bakımdaydı onun durumu iyiye gidiyor, birisi İstanbul'da diğerleri de Sakarya'da normal serviste tedavileri devam ediyor.

Biz de saha ziyaretlerimizi ben, eşim, bütün ekibimiz yapmaya devam ediyor. Çok yönlü çalışmalarımız devam ediyor. Adli süreci de başsavcımız titiz şekilde yürütülüyor.





SON DURUM NEDİR?

Dün de sahadan elde edilen numuneler var. Onlar da İstanbul Adli Tıp'a gönderildi. Orada gerekli DNA çalışmaları yapılacak, sonucu bekliyoruz.

Hem kriminal ekiplerimiz, hem kadavra köpeklerimiz, hem de AFAD birimlerimiz sahada çalışmalarını yapıyorlar. Hem sahayı geniş olarak tarıyorlar. Hem de yeni numuneler elde etmek için çalışmalarını yürütüyorlar.

İŞÇİLERİN İDDİALARI... 4 KİŞİ GÖZALTINDA.

Dün de ifade ettim. Bu soruşturma, inceleme çok yönlü yürütülüyor. Çok hassas bir şekilde yürütülüyor. Bu konunun sonuna kadar takip edilmesi, bütün detaylarıyla aydınlatılması noktasında bakanlarımız gelmişti. İçişleri Bakanımız telefonda defaatle titizlikle bu soruşturmanın yapılması talimatını vermişti. Dışarıdan bir saldırı ve saldırıdan kaynaklanmadığını açıkladım.

Diğer nedenlerle, ihtimallerle ilgili bütün ihtimaller değerlendiriyor. Bunu başsavcılık nezaretinde yürütülüyor. Başsavcımız kamuoyunu şeffaf biçimde yürütülecektir."

