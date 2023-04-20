RAMAZAN İMSAKİYE
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Sakarya Geyve D-650'de feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı | VİDEO

Sakarya Geyve D-650'de feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı | VİDEO
20.04.2023 16:13

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Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi servisi beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi servisi beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, fabrika işçilerini taşıyan 54 S 3037 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Kazada İlhan İnal ve Recep Hasancık hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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