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Sahte polis ve MİT kimliğiyle yakalandı... Akılalmaz savunma!
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Sahte polis ve MİT kimliğiyle yakalandı... Akılalmaz savunma!

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 17:17

İstanbul'da emniyet şeridi ihlali yapan bir şahsın üzerinden sahte polis kimliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personel Giriş Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel tanıtım kartı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Makam Şoförü Kartı, Silah Ruhsatı kartı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kartı çıktı. Gözaltına alınan şahıs akılalmaz bir savunma yaptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş ayrımında emniyet şeridi ihlali sonucu trafik polisleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsünün üzerinden çok sayıda sahte kimlik çıktı.

Olay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Ekim Salı günü saat 15.40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş ayrımında meydana geldi.

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETTİ
Polis ekipleri köprü istikametinden Beşiktaş ayrımına ilerlediği sırada emniyet şeridi ihlali yapan bir otomobili durdurdu. Otomobildeki kişi, trafik polislerine polis kimliği göstererek yola devam etmek istedi.

Ancak trafik polisleri kimliğin renginin farklı olmasından şüphelenerek Ünsal D.'nin gitmesine izin vermedi. Sürücü, Ünsal D.'nin (19) üzerinde yapılan aramada 1 adet havalı tabanca, 3 şarjör ve 43 mermi ele geçirildi. Şüphelinin aracında 50 bin Euro da bulundu.

Şahsın üzerinde ele geçirilen silah (DHA)

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK ÇIKTI
Şüpheli Ünsal D.'nin üst aramasında ortaya çıkan sahte kimlikler polis ekiplerini de şaşırttı. Üst aramasında Ünsal D. adına düzenlenmiş, sahte polis kimliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel tanıtım kartı, Gençlik ve Spor Bakanlığı makam şoförü kartı, silah ruhsatı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kartları bulundu. Tüm kartlara polis ekipleri tarafından el konuldu.

Sahte kimlikler (DHA)

GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlandı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin özel bir şirkette şoför olarak çalıştığı, araçta bulunan paranın da şirkete ait olduğu tespit edildi.

Sahte kimliklerle yakalanan şahıs gözaltına alındı (DHA)

'POLİSLİĞE ÖZENİYORUM' DEDİ
Poliste ifadesi alınan Ünsal D.'nin polisliğe özendiği için sahte kimlik taşıdığı bu kimlikleri ise, renkli yazıcı kullanarak yaptığını söylediği öğrenildi. Yanında bulunan mermileri de şarjörde ağırlık yapsın diye taşıdığını anlatan Ünsal D.'nin sahte kimlik ve silahları herhangi bir suçta kullanmadığı bilgisi de edinildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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