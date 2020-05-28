Sağlık Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Yarın hizmete açılıyor

28.05.2020 16:20

Koronavirüs salgını kapsamında ek tedbir amaçlı yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona gelindi. Sağlık Bakanlığı, Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapım aşamasının ve içinin hızlandırılmış videosunu paylaştı. Hastane, yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, corona virüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamasının ve içinin hızlandırılmış videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, hastanenin yapım aşamasının ve içinin yer aldığı hızlandırılmış bir video paylaştı. Görüntülerde inşaat alanındaki işçilerin ve iş makinelerinin çalışması yer aldı. Ayrıca 1008 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanan hastanenin odalarının görüntüleri de paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA YARIN AÇILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, sağlık turizminde de hizmet verecek. 'Covid-19' pandemisi sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak. Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane olası depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek. 432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip hastanede, gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek. Hastanede, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.



'Covid-19' nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.