Haberler Haber Videoları Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs rehberi güncellendi! İki doz aşı yaptıran temaslılar...

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs rehberi güncellendi! İki doz aşı yaptıran temaslılar...

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs rehberi güncellendi! İki doz aşı yaptıran temaslılar...
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Son dakika haberleri... En az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde koronavirüs geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı %50'yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" dedi.


Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi. Buna göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde COVID-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünmeyecek ancak Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydedilecek.
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