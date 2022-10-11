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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalla ilgili flaş açıklama: "Bildirim yapılmadığı için suç gizlenmiş"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Özel Bayındır Hastanesi'ndeki skandalla ilgili flaş açıklama: "Bildirim yapılmadığı için suç gizlenmiş"
11.10.2022 12:47

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Son dakika haberi! İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşanan skandal görüntülere ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "O videoya ustalıkla yerleştirilmiş 'müfettişlerin rüşvet teklif ettiği' cümlesi geçiyor biliyorsunuz. Adeta 'Daha önce bakanlığın müfettişlerinin geldiği' iması verilmeye çalışılıyor. Bu cümlenin ustalıkla yerleştirildiğini düşünüyoruz. Bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor ve sağlık hizmetinde güven sorunu ortaya çıkıyor." dedi. Olayın geçtiği hastaneye daha önce bakanlıktan müfettişin gönderilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Koca, o dönemde ilgili hastanenin kendi iç denetim işleyişiyle ilgili bir görevlendirme olduğunu anladıklarını aktardı.

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