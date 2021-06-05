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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşı mesajı
05.06.2021 01:06
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün vefat sayısının 100'ün altına indiğine dikkat çekti. Koca ayrıca aşıda 30 milyon doza ulaşıldığını açıkladı.


sosyal medya hesabından iki duyuru yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylmda, Kovid-19 ile mücadelede günlük nın dün 100'ün altına gerilediğini anımsattı.

Aşıda toplam 30 milyon doza ulaşıldığına işaret eden Koca kararlılık mesajı verdi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim.

Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık. Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim."

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