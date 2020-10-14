Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara ve İzmir'in koronavirüs vaka verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da koronavirüs vaka sayılarının son 1 ay içerisinde yüzde 50 oranında olduğunu açıklayan Bakan Koca, Ankara ve İzmir'de ise azalma olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA 1 AY İÇİNDEKİ ARTIŞ ORTALAMA YÜZDE 50 ORANINDA

Bazı illerin veri tablosunu açıklayan Bakan Koca, "Son duruma baktığımızda İstanbul'da son 1 ay içindeki artış ortalama yüzde 50 oranında. Ankara'da son 1 ayda azalma yüzde 60 kadar oldu. Son üç günde bu azalıştan sonra yüzde 4 gibi bir artışı görüyoruz. Yatışlarda bir değişiklik olmadığını görmüş oluyoruz. Bu azalışla birlikte artışın önümüzdeki günlerde daha yakın tedbirlere uyarak azalmasını sağlamalıyız." ifadelerine yer verdi.

İZMİR'DE YÜZDE 50 AZALIŞ GÖRÜLDÜ

İzmir'i değerlendiren Bakan Koca, "İzmir son 1 ay içinde yüzde 50 azalış. Genel seyrin İzmir'de iyi olduğunu ama orada da son günlerdeki kısmi artışla tedbirlerin yoğun şekilde hassasiyetle devrede olması gerektiğini görmüş oluyoruz. Kocaeli'de yüzde 30, Denizli'de yüzde 35, Kahramanmaraş yüzde 40 artış olduğunu son aya göre görmüş oluyoruz." şeklinde konuştu.