Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

09.07.2020 09:50

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 13 milyona yakın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs sosyal hayatı adeta bitirdi. Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların en çok merak ettiği sorunun cevabını verdi. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmişti. Peki Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin, "Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir" ifadesini kullanan Bakan Koca özetle şunları söyledi:

8 İLDE ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANDI

Nişan törenleri, taziyeler, alışveriş merkezleri asker uğurlamaları. Açık ve ya kapalı ortak mekanlar. Tatile gidenler, tedbirlerin kendileri için olduğunu bilmelidir. Düğünlerde bir çiftin sevincine yarın korku düşürmek bile tek başına etkili olmalıdır. Cenazeler taziyeler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan risk almamalıdır. Gençlerimiz testi pozitif çıkan Mehmetçikten mesuldür. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır.

VAKANIN KAYNAĞI DÜĞÜNLER

Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Kovid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 haftada kurallara uymayan 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.

İSTANBUL PİK NOKTASINI TAMAMLADI

Yeni vaka sayılarımız 1000 seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep'te vaka sayıları yüksektir. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada piki yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya.

7 İLDE EN AZ VAKA

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik. Filyasyon çalışmalarımızı önemsiyoruz. Burada yüzde 94.4'e kadar ulaştığımızı görüyoruz. Ortalama filyasyon süremizin 48 saatten 26 saate indiğini söyleyebilirim.

BİR TAKIM TEDBİRLER OLABİLİR

(Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı) BÜlke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirler olabilir. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.

UZAKTAN EĞİTİMİ BİLİM KURULU ÖNEREBİLİR

31 Ağustos'ta okulların açılacağı bir takvim belirtileceği için oldu. Öğrencilerin sırasına oturduğu ana kadar maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz. Eğer salgının durumunda bir değişme olursa uzaktan eğitim ya da hibrit gibi bir tavsiyeyi Bilim Kurulu önerebilir. Bu anlamda bizim önerdiğimiz 4 metre kapalı alanın olduğu. Detayları önümüzdeki haftalarda daha netleştirmiş olacağız.

AŞIDA EYLÜL-EKİM AYINDA KLİNİK ÇALIŞMALARA GEÇİLEBİLİR

Aşıyla ilgili hayvan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül ve Ekim ayında klinik çalışmalarına geçebileceğimizi düşünüyorum.

4 FİRMAYLA İLACI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

(Favipiravir) Türkiye'de imalatı için 4 firma tarafından müracaat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. İlacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız.