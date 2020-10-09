Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 ildeki koronavirüs durumunu açıkladı! Vaka sayısında düşüş sürüyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ildeki koronavirüs ile mücadelede gelinen son noktayı ve vaka sayılarına ilişkin detayları açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı illerin genelinde vaka sayılarının ve yoğun bakımdaki doluluk oranlarının düştüğü görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ildeki koronavirüs ile mücadelede gelinen son noktayı ve vaka sayılarına ilişkin detayları açıkladı.

Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Çalışmamızda Adana, Gaziantep, Hatay, Gaziantep, Kilis, Mersin ve Osmaniye olmak üzere 7 ilimiizin koronavirüsle mücadelede geldiği noktayı ele aldık. Filyasyon ekibimizin çalışmalarını değerlendirdik. 7 ilimizin her biri için oranları belirteceğim.

ADANA

Adana'da bugün vaka sayımız üçte birine inmiş. Yüzde 66 oranında düşmüş durumdadır. Müracaat eden kişi sayısı yüzde 60 oranında azaldı.

Adana'da aralarında bir doktorun olduğu 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 228'e çıkmıştır.

MERSİN

Mersin'de de Adana'da oluduğu gibi son dönemde üçte bire indi. Yatak doluluk oranımız Mersin'de yüzde 49, yoğun bakım yüzde 65'dir.

GAZİANTEP

Gaziantep'te vaka sayımızda yarı yarıya düşüş görüyoruz. Geçen aya göre Kovid başvuraları üçte bir oranda azaldı. Yatak doluluk yüzde 58, yoğun bakım yüzde 77'dir. Gaziantep'te 241 filyasyon ekibi sahada.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş görüyoruz. Yatak doluluk oranı yüzde 50. Yoğun bakım yüzde 78.

HATAY

Hatay'da vaka sayısının üçte bire düştüğünü görüyoruz. Yüzde 66 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 77.

OSMANİYE

Osmaniye'de üçte bire inen vaka sayısında başvuruda yüzde 40 azalma var. Yatak doluluk yüzde 50, yoğun bakım yüzde 67'dir. Filyasyon ekip sayımız 50.

Kilis'te yaklaşık yüzde 75 oranında bir azalma görüyoruz, yani dörtte birine inmiştir. Yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım yüzde 71.