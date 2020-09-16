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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Eylül vaka ve vefat sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Eylül vaka ve vefat sayılarını duyurdu
16.09.2020 21:27

Son dakika haberleri... Türkiye'nin 16 Eylül Çarşamba gününe ait günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Bakan Koca'nın canlı yayında paylaştığı verilere göre bugün 112 bin test yapılırken 1771 kişiye yeni tanı konuldu. 63 kişi hayatını kaybederken 1342 kişi sağlığına kavuştu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...


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