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Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması! Türkiye 2020 yılında...

06.12.2019 12:17

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ve Rusya'nın, yeni S-400 alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı.


Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye ve Rusya'nın, yeni S-400 alımına yönelik bir anlaşma üzerinde istikrarlı biçimde çalıştığını açıkladı. Şugayev Rusya ve Türkiye'nin 2020 yılında ek S-400 sistemleri teslimatı için anlaşma imzalamasının olası olduğunu ifade etti.

Şugayev ayrıca Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

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