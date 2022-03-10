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Rusya Ukrayna Savaşı SON DAKİKA! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Antalya zirvesi sonrası kritik açıklamalar

Rusya Ukrayna Savaşı SON DAKİKA! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Antalya zirvesi sonrası kritik açıklamalar
10.03.2022 14:20

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Son dakika haberleri.... Antalya'da Barış Zirvesi! Türkiye-Rusya-Ukrayna dışişleri bakanı toplantısının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan açıklamalarda bulundu. "Putin Zelenskiy ile görüşecek mi?" sorusuna Antalya'daki zirve sonrası cevap veren Lavrov "Putin görüşmeye hazırdır." dedi. "Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddiaları bizi endişeye düşürüyor. Bu konudaki sorulara cevap istiyoruz." diyen Rusya Dışişleri Bakanı "Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır. " ifadelerini kullandı ve "Ukrayna'da Neo-Nazi devletinin kurulmasını istemiyoruz. " dedi. İşte Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları...

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