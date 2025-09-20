PODCAST
Rize'de selin ilk geliş anı güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 21:41
Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Rize'de dün gece etkisini arttırarak sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün gece saatlerinde selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı.
