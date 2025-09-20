PODCAST CANLI YAYIN

Rize'de selin ilk geliş anı güvenlik kamerasına yansıdı

Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Rize'de dün gece etkisini arttırarak sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün gece saatlerinde selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı.

