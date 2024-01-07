RİZE AK PARTİ Belediye Başkan adayı RAHMİ METİN oldu! AK Parti 2024 RİZE Belediye Başkan adayı RAHMİ METİN kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, Türkiye genelinde 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya ve seçim atmosferine daha yakından dahil olmaya yönlendirdi. Bu bağlamda Rize seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor.

AK PARTİ RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Rize Belediye Başkan adayının Rahmi Metin olduğunu açıkladı.

AK PARTİ RİZE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RAHMİ METİN KİMDİR?

26 Kasım 1969 tarihinde Rize İli Merkez İlçede doğmuştur. İlk ve Orta öğretimini Rize'de tamamlamıştır . 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2012 – 2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans Tezini yapmıştır.

1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda ortağı olduğu dershanelerin Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.

2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçilmiş ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştür . 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin bu görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştür . 2011 yılından 2014 yılına kadar meclis üyeliği devam etmiş.

Rize Üniversite Mezunları derneğinde ( Rüder ) 3 dönem başkanlık etmiş. Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğinde 2009-2014 yılları arasında başkanlık etmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme kurulu başkanı olarak görev alan Rahmi Metin, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde Rize Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Rahmi Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

CHP

CHP Rize Belediye Başkan adayı henüz belli olmadı.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.