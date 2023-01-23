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Riyakarlık! Londra'da 'Parayı buldum' diyen Kılıçdaroğlu Ankara'da 'El avuç açmayız' dedi

Riyakarlık! Londra'da 'Parayı buldum' diyen Kılıçdaroğlu Ankara'da 'El avuç açmayız' dedi
23.01.2023 00:53

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere giderayak sahnelediği riyakar siyasetin ardı arkası kesilmiyor. Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da adaylık mesajı verip "Türkiye’yi inşa edeceğiz. Birilerinden para dilenmeden, birilerine el avuç açmadan biz bunları yapacağız” açıklamasında bulundu. Aynı Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız aylarda icazet yokladığı Londra'da maddi kaynak arayışına girmiş 'Parayı buldum' duyurusunu yapmıştı. Londra'da başka Ankara'da başka konuşan Kılıçdaroğlu'nun bu eylemleri temeli yalan olan ikiyüzlü siyasetin en net delili oldu.

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