Rezil görüntüler! Servis şoförü öğrencileri sopayla dövdüğü video infial yarattı... Gözaltına alındı

Küçükçekmece'de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, gözaltına alındı.

ÇOCUKLARA BAĞIRDI

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulun servisinde gerçekleşti.

İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başladı.

SOPAYLA DÖVDÜ

Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.