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Reyhanlı'da cinayet: Husumetlilerin barışma buluşmasında kurşun yağmuru: 3 ölü!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024, 01:32 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024, 02:02

Reyhanlı'da cinayet: Husumetlilerin barışma buluşmasında kurşun yağmuru: 3 ölü!

Hatay'ın Reyhanlı Kümeevler Mahallesi'nde barışmak için buluştuğu husumetlileri Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan'ı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldüren Süleyman Özbek, ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerinde bulunan Özbek’in kız kardeşi de seken kurşunla ayağından yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde barışmak için buluştuğu husumetlileri Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan'ı çıkan kavgada tabancayla vurarak öldüren Süleyman Özbek, ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerinde bulunan Özbek'in kız kardeşi de seken kurşunla ayağından yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kümeevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık iki hafta önce bir kır düğününe katılan Süleyman Özbek, iddiaya göre işletme sahibi Mustafa Şahsuvar ve Erkan Alkan ile tartıştı. Yaşanan tartışma, düğüne katılanların araya girmesiyle son bulurken, bu olay nedeniyle Özbek ve işletme sahipleri arasında husumet doğdu.

BARIŞ BULUŞMASINDA KURŞUN YAĞDIRDI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Husumetin son bulması için bir araya gelen Özbek ile işletme sahipleri Şahsuvar ve Alkan arasında yeniden tartışma çıktı. Belindeki tabancayı çeken Özbek, Şahsuvar ve Alkan'a kurşun yağdırdı. İşletme sahipleri vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinde bulunan Özbek'in kız kardeşi S.G. de seken kurşunla bacağından vuruldu. Özbek, olayın ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen Özbek, Şahsuvar ve Alkan, daha sonra kaldırıldıklarını hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan S.G.'nin ise hastanede tedavisine devam edildiği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

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