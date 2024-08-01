Rusya lideri Vladimir Putin, uçağın indiği Vnukovo Havaalanı'na gelerek, takas edilen Rusya vatandaşlarını uçağın merdiveninde karşıladı. Uçaktan inenlerin tek tek elini sıkan Putin, ardından takas edilen kişilerle kırmızı halı üzerinde havalimanı binasına girerek burada bir konuşma yaptı. Putin; "Yeminlerinize, görevinize ve sizi unutmayan ülkenize sadık kaldığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum," dedi. "Birbirimizi tekrar göreceğiz. Geleceğiniz hakkında konuşacağız. Şimdi sadece dönüşünüz için sizi tebrik etmek istiyorum." dedi.