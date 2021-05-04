RAMAZAN İMSAKİYE
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Provokasyoncu Furkancılar'a EGM'den yanıt! İtikaf üzerinden provokasyon yapan Alparslan Kuytul gözaltında

Provokasyoncu Furkancılar'a EGM'den yanıt! İtikaf üzerinden provokasyon yapan Alparslan Kuytul gözaltında
04.05.2021 10:30
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarikatlar raporunda terör örgütü 'FETÖ'yü savunan' bir grup olarak tanımlanan, “Silahlı terör örgütlerini övme” gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Alparslan Kuytul'un "Furkancılar" hareketi yeni provokasyonlarına bu kez de Ramazan ayı ve itikafı alet etti. Bir bekçinin göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla tam da Furkancılar'ın aradığı provokasyon ortamı oluşmuş oldu. Olayın ardından Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı bir basın açıklaması yaptı. Öte yandan Adana’da, eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, pandemi tedbirlerini ihlal etmekten gözaltına alındı.


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