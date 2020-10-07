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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber'de flaş analiz: Ermenistan insanlığa karşı savaş suçu işliyor

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'dan A Haber'de flaş analiz: Ermenistan insanlığa karşı savaş suçu işliyor
07.10.2020 23:32

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzm. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü operasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Ermenistan’ın insanlığa karşı bir suç işlediğini vurguladı ve ‘’hukuk affetmez’’ dedi.


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