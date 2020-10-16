Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu yorumladı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni müjdesi ne olacak?

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye’nin denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramaları ile ilgili A Haber’e önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz’de keşifler bağlamında Başkan Erdoğan’ın cumartesi günü açıklayacağı müjdeyi yorumladı. Öte yandan Kumbaroğlu, atılımlar çerçevesinde "Türkiye'yi baltalamak isteyen güçler olacaktır" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramaları ile ilgili A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.



"CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAĞINA GÖRE..."

Karadeniz'de keşifler bağlamında Başkan Erdoğan'ın cumartesi günü açıklayacağı müjdeye değinen Kumbaroğlu, "Cumhurbaşkanı açıklayacağına göre ciddi bir miktar daha açıklanacak. Petrol da olabilir doğal gaz da olabilir. Genelde birlikte çıkıyor bunlar ama doğal gaz olma ihtimali 320 milyar metreküplük rakamın yukarı rezive edilmesi büyük olasılık." dedi.



"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Türkiye'nin hamleleri konusunda uyarıda da bulunan Gürkan Kumbaroğlu, "Çok dikkatli olmamız lazım. Bu 3 yıl içinde bizi baltalamak isteyen güçler olabilecektir bunlara prim vermememiz lazım." şeklinde konuştu.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, "Kanuni bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıkacak. Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih'in keşfettiği doğal gaz haberi milletimizi sevince boğmuştur. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek çalışmaları yerinde inceleyerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Ülkenin çıkarları ile alakalı konularda muhalefetten biraz vicdan bekliyorum. Muhalefetten konuşanların hezeyan noktasına ulaşan açıklamalarına gerekli cevap veriliyor. Cumhur İttifakı'nın kaderiyle ülkemizin kaderi artık birleşmiştir.Geniş kapsamlı bir anlayışla teşkilatlarımızı oluşturmalıyız." dedi.