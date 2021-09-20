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Prof. Dr. Ali Erbaş’tan New York’ta Yeni Türkevi açılışında dua

Prof. Dr. Ali Erbaş’tan New York’ta Yeni Türkevi açılışında dua
20.09.2021 19:47
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New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Başkan Erdoğan, "Küresel sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Dünya 5'ten büyüktür diyerek daha adil ve kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Uluslararası alanda etkin rol üstlenerek daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türkevi binamız, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür." ifadelerini kullandı. Açılışta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.


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