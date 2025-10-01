Polisten kaçan sürücü 14 yaşındaki çocuk çıktı! Yakalanınca gazetecileri tehdit etti

Aksaray’da film sahnelerini aratmayan kovalamacanın sonunda yakalanan sürücünün 14 yaşındaki bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Patronunun aracını izinsiz alıp kız arkadaşıyla gezmeye çıkan ehliyetsiz çocuk, polis ekiplerinden yarım saat kaçtıktan sonra yakalandı. Basın mensuplarını fark edince ise tehditler savurdu.

Aksaray'da patronunun aracıyla patronundan kaçan çocuk, kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı. İhbar üzerine alarma geçen polis ekiplerinden de kaçan çocuk sürücü, kovalamaca sonucu yakalanırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti.



Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İ.O. çalıştığı iş yerinde patronuna ait aracı alarak kaçtı. Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyon başına geçen çocuk sürücü, kaçırdığı araçla kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı. Patronunun ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Çocuğun kaçtığı 68 AGB 506 plakalı aracı E-90 kara yolunda gören ekipler çocuğa 'dur' ihtarında bulundu.



İhtara uymayan İ.O., polisten de kaçmaya başlarken çocuk ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu çocuk sürücü galericiler sitesinde polisin önünü kesmesiyle yakalandı.



Araçtan indirilen İ.O.'nın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden çocuk, "Ehliyetim yoktu, sanki kötü bir şey yaptık? Ehliyetim olsa zaten kaçmazdım, ama Aksaray küçük yer, polisin olmadığı yerde sizinle denk geliriz" diyerek gazetecileri tehdit etti. Ehliyetsiz araç kullanmak ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan İ.O.'ya 15 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi.