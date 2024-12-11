Kazma kürek ile iş yerine saldırı anı kamerada

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi’nde, inşaat malzemeleri satan bir işyerine silah, kazma, kürek ve sopalarla saldırı düzenlendi.Henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye götürülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırı anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.