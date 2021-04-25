PKK ve siyasi kolu HDP için hesap vakti geldi! İşte adım adım Kobani olayları...

6-8 Ekim'de Kobani bahanesiyle ülkeyi yangın yerine çeviren PKK ve siyasi kolu HDP için hesap vakti geldi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu 108 sanıklı Kobani davasına yarına başlanacak. Peki Kobani gerçeği ne? İşte onların anlatmadığı...