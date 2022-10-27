PKK iltisaklılar CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde cirit atıyor!

CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK'lı çalışanlar skandalına bir yenisi daha eklendi. 25 Ekim'de yapılan terör operasyonunda gözaltına alından ve ardından tutuklanan Asiye Şahin'in Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalıştığı öğrenildi. Belediyenin yaptığı mülakat sonucu işe alındığını aktaran Şahin ifadesinde, örgüt propagandalarının yapıldığı paylaşımları beğendiğini kabul etti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.