Müge Anlı'daki Pınar Kaynak'ın katili kim? Canlı yayında konuştu: Pınar'la cinsel ilişkiye girip...
Müge Anlı'daki Pınar Kaynak'ın katili kim? 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da işlenen vahşi cinayetin katilleri, Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılmaya devam ediyor. Tüm bilgileri en ince ayrıntısına kadar araştıran Müge Anlı ve ekibi bugün canlı yayında gelen bilgiyle şoke oldu. Pınar Kaynak olayında adı her konunun altından çıkan Neşat Bey, Müge Anlı canlı yayınında konuştu. Trabzon'dan telefonla canlı yayına bağlanan bir vatandaş, gece yarısı sokakta kahverengi Broadway bir araç görüldüğünü ve aracın içerisinde bir kadının 'beni kurtarın' diye çığlık attığını ifade etmişti. Neşat Bey'in de evinde görülen kahverengi Broadway araç dikkat çekti ve tüm şüpheler Neşat Bey'e yoğunlaştı. İşte 27 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika Pınar Kaynak cinayeti gelişmesi!
Müge Anlı 27 Ocak canlı yayınında çılgına döndü. Trabzon'da vahşice katledilen Pınar Kaynak'ın katili aranırken, Trabzon'da yaşayan bir vatandaş telefonla Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Pınar Kaynak'ın ölümü ve annesiyle ilgili herkesi şoke eden gelişmeler yaşandı. İşte 27 Ocak Müge Anlı son dakika gelişmeleri...
24 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Kaynak; 15 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da vahşi bir cinayete kurban gitti.. Yol kenarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan genç kadının göğsüne ve kollarına aldığı bıçak darbelerine rastlanırken, başının da taşla ezildiği anlaşıldı.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 27 OCAK PINAR KAYNAK CİNAYETİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİ TIKLA VE İZLE
"ÇIĞLIK ATARAK CAMA VURUYORDU!"
Yayın sonunda bir izleyiciden gelen bilgi ise hareketli anlara neden oldu. Trabzon'da yaşayan bir izleyici, yakınının kendisine; "Kahverengi Broadway bir aracın içinde bir sürü erkek vardı. İçeride bir de kadın vardı ve kadın çığlık atarak cama vuruyordu." dediğini aktardı. İşte izleyicinin sözleri...
"BENİ KURTARIN!"
Adını vermek istemeyen izleyici, "Ben o mahallede oturuyorum. Cinayet gecesi bizim kapının önünde geçmiş. Kız cama vurup "Beni kurtarın" diye bağırıyordu. Açık kahverengi bir Broadway. Saat 00:00, 00:30 civarı. Bana bunu kardeşlerim anlattı. Onlar o gece söylememiş bana. 10-13 yaşlarındalar. Cinayeti öğrenince anlattılar. İçinde bir kaç erkek var dediler. Hızlı geçmiş araç içiyorlarmış." şeklinde konuştu.