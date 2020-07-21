Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı'yı savunan hesap açtılar! Sosyal medyadan tepki yağıyor...

21.07.2020 12:26

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin açığa çıkmasından sonra sosyal medyada #pinargultekin hashtag'i binlerce yorum alarak trend topic oldu. Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesi sosyal medyada büyük tepki toplarken, provokatörler de boş durmadı. Bazı hesaplar katil Cemal Metin Avcı'ya sahip çıkarak toplumsal infiale yol açacak provokatif paylaşımlarda bulundu.