Pikniğe giden öğrenciler gölette kadın cesedi bulundu

Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda saat 12.15 sıralarında piknik yapan bir grup öğrenci, gölet üzerinde hareketsiz halde yüzen birini fark etti. Durumu kontrol etmek için suya giren öğrenciler, kadını kıyıya çıkardı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinde bir bank üzerinde kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu.

Kimlik araştırması sürüyor

Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.