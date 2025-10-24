PODCAST CANLI YAYIN
Pikniğe giden öğrenciler gölette kadın cesedi bulundu

Pikniğe giden öğrenciler gölette kadın cesedi bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde pikniğe giden öğrenciler, Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı’ndaki gölette bir kadın cesedi buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı'nda saat 12.15 sıralarında piknik yapan bir grup öğrenci, gölet üzerinde hareketsiz halde yüzen birini fark etti. Durumu kontrol etmek için suya giren öğrenciler, kadını kıyıya çıkardı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinde bir bank üzerinde kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu.

Kimlik araştırması sürüyor

Henüz kimliği belirlenemeyen kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Foça'da sel: 1 kişi kayıp
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Alanya'da freni boşalan kum yüklü kamyon dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Toprak yığınına çarpıp kanala savrulan motosikletin sürücüsü öldü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü
Aksaray'da feci kaza can aldı: 3 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle