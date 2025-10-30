Pendik Marmaray’da tekme yumruklu kavga: O anlar kamerada (VİDEO)

Dün akşam Pendik Marmaray İstasyonu'nda iki grup arasında başlayan sözlü atışma, tren kalktıktan sonra tekme-yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine küfrettiği ve koltukların üzerine çıkarak saldırdığı görüldü.

O Anlar Videoda: Yolcular Panikte

Diğer yolcuların araya girmekte zorlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Polis İncelemesi: Kimlik Tespiti Başladı

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını ve yolcu videolarını incelemeye aldı. Kavgaya karışanların kimlik tespiti ve adli süreç için çalışma sürüyor.