Pendik Marmaray’da tekme yumruklu kavga: O anlar kamerada (VİDEO)
Pendik Marmaray’da iki grup tartıştı, tren hareket edince kavga çıktı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu; anlar yolcu kamerasına yansıdı. Polis görüntüleri incelemeye aldı.
Dün akşam Pendik Marmaray İstasyonu'nda iki grup arasında başlayan sözlü atışma, tren kalktıktan sonra tekme-yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine küfrettiği ve koltukların üzerine çıkarak saldırdığı görüldü.
O Anlar Videoda: Yolcular Panikte
Diğer yolcuların araya girmekte zorlandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Polis İncelemesi: Kimlik Tespiti Başladı
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını ve yolcu videolarını incelemeye aldı. Kavgaya karışanların kimlik tespiti ve adli süreç için çalışma sürüyor.