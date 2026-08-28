Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 09:51

Ağır Hasarlı Araçların Numaralarını Kullandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yöntemi deşifre edildi. Zanlıların; kaza, yangın, deprem veya afetlerde ağır hasar görerek kullanılamaz hale gelen "pert" araçların fabrikasyon seri numaralarını (şasi ve motor numarası), yurt dışından veya iç piyasadan buldukları hacizli ve yakalamalı araçlara kopyaladıkları belirlendi.

Söz konusu "change" yöntemiyle yasal gibi gösterilen araçların vatandaşlara satılarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

5 İlde Eş Zamanlı Baskın

Emniyet güçlerinin takibi sonucu İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken bu yöntemle piyasaya sürüldüğü saptanan 29 araca da el konuldu.